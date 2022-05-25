Рига, 25 мая, 2022, 14:42 — ИА Регнум.

Pixabay.com Хоккей

Объединенная кандидатура Риги (Латвия) и Тампере (Финляндия) осталась единственным претендентом на организацию Чемпионата мира по хоккею в 2023 году, сообщила Международная федерация хоккея на льду (IIHF).

Лишение России права проведения ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге привело к объявлению нового конкурса, который оказался явно не популярным среди европейских столиц и городов.

Так, подавшие ранее заявку Венгрия и Словения сняли свою объединенную кандидатуру, тем самым у Риги и Тампере больше не оказалось конкурентов на проведение чемпионата.

Планируется, что в Риге пройдут один групповой турнир и два четвертьфинала, а Тампере примет вторую подгруппу и проведет остальные матчи плей-офф.

Как сообщало ИА REGNUM, Рига уже принимала ЧМ по хоккею 2021 года, а нынешний чемпионат проходит в Финляндии без участия сборной России.