Белгород, 25 мая, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Против сноса детского сада № 36 в центре Белгорода выступили 25 мая родители воспитанников учреждения на странице губернатора Вячеслава Гладкова в социальной сети.

Yarregion.ru Детский сад

Жители близлежащих домов обеспокоены, что на месте детского учреждения появится очередное торгово-офисное здание, а в проекте благоустройства города на этом месте нет детского сада.

«Всем воспитанникам детского сада 36 будут предложены места в близлежащих детских садах с учётом пожеланий родителей и мощностей действующих садов. Сотрудникам детского сада будет предложено трудоустройство на имеющиеся вакансии в городских детских садах и дошкольных группах школ», — ответил пользователям мэр Белгорода Антон Иванов.

Родители парируют — в городе летом закрываются на ремонт 10 садов, их воспитанников тоже переводят в другие учреждения.

«В садах введут вторую смену, как в школе? Прошу утвердить решение, что без постройки нового ДОУ в данном районе прежнее не отдавать под снос. Почему, когда ещё два года назад была информация о возможном сносе, не начали строительство нового сада в центре города?» — пишет Татьяна Ч.

«Не самое сейчас подходящее время создавать социальную напряжённость и вызывать недовольство людей из-за того, что срочно нужно застроить центр коммерческой недвижимостью. Возьмите на контроль, пожалуйста», — просит губернатора Игорь К.