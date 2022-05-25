Жители Белгорода просят не сносить детский сад
Белгород, 25 мая, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Против сноса детского сада № 36 в центре Белгорода выступили 25 мая родители воспитанников учреждения на странице губернатора Вячеслава Гладкова в социальной сети.
Жители близлежащих домов обеспокоены, что на месте детского учреждения появится очередное торгово-офисное здание, а в проекте благоустройства города на этом месте нет детского сада.
Родители парируют — в городе летом закрываются на ремонт 10 садов, их воспитанников тоже переводят в другие учреждения.
«В садах введут вторую смену, как в школе? Прошу утвердить решение, что без постройки нового ДОУ в данном районе прежнее не отдавать под снос. Почему, когда ещё два года назад была информация о возможном сносе, не начали строительство нового сада в центре города?» — пишет Татьяна Ч.
«Не самое сейчас подходящее время создавать социальную напряжённость и вызывать недовольство людей из-за того, что срочно нужно застроить центр коммерческой недвижимостью. Возьмите на контроль, пожалуйста», — просит губернатора Игорь К.