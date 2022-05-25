Брюссель, 25 мая 2022, 14:40 — REGNUM Вступление Швеции и Финляндии в НАТО выгодно Евросоюзу, поскольку это должно сделать ЕС безопаснее, заявил 25 мая председатель Евросовета Шарль Мишель.
Мишель добавил, что ЕС полностью «доверяет Швеции и Финляндии в их переговорах с Турцией, и Бельгия также полностью поддерживаем эти усилия».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Анкаре должны 25 мая состояться переговоры делегаций Швеции и Финляндии с высокопоставленными турецкими чиновниками, чтобы попытаться преодолеть возражения Турции против заявок двух стран на вступление в НАТО.