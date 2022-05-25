Брюссель, 25 мая, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Обход действующих санкций следует рассматривать как преступление на уровне Евросоюза, сообщает 25 мая пресс-служба Европейской комиссии.

Wiktor Dabkowski Европейский союз

Еврокомиссия предлагает включить нарушение ограничительных мер в список преступлений ЕС. Полное выполнение ограничений крайне важно в ситуации, когда Россия продолжает военную операцию на Украине, указано в сообщении.

«Комиссия также предлагает новые усиленные правила по возвращению и конфискации активов, которые также будут способствовать реализации ограничительных мер ЕС», — отмечено в публикации.

Предложения ЕК направлены на то, чтобы в будущем активы физических и юридических лиц, нарушающих ограничительные меры, можно было конфисковать.

Попасть в список уголовных преступлений ЕС может, к примеру, участие в деятельности по обходу ограничений, в том числе через сокрытие активов. Признать преступлением могут отказ заморозить финансовые средства, импорт или экспорт санкционных товаров.

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