Москва, , 14:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации 25 мая.

Лжесотрудник МЧС Kaluganews.ru

«Освободить Гуровича Андрея Михайловича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в тексте документа.

Причина отставки не уточняется.

Добавим, что президент Владимир Путин своим указом также назначил главу МЧС. Им стал генерал-майор Александр Куренков.

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До этого с момента гибели в сентябре 2021 года министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева обязанности главы МЧС исполнял Александр Чуприян.