Саратов, , 14:44 — REGNUM В Саратовской области проживают 917 вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин и председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин встретились с беженцами, сообщает 25 мая Луганский информационный центр.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Несколько месяцев назад в Саратовской области проживали свыше 1,3 тыс. жителей Донбасса. Некоторые из них решили вернуться домой, в их населенных пунктах после освобождения стало безопасно.

Среди переселенцев в Саратовской области остается большое количество детей. Все ребята обеспечены местами в школах и детских садах. Кроме этого, для детей будет организован отдых в летних лагерях, заверил врио губернатора Саратовской области.

Многие граждане Донецкой и Луганской народных республик трудоустроены.

Алексей Карякин отметил, что в Саратовской области созданы все условия для комфортной адаптации прибывших граждан республик Донбасса и поблагодарил за оказанную помощь.

«Спасибо всей Саратовской области, что вы нас вот так приняли, что все возникающие проблемы решали сразу же. Дети заболели — сию секунду помогли, нужно сделать документы — приехали. Все это было на уровне слаженной организованной работы. Здесь, мне кажется, нет ни единого человека, который бы сейчас со мной не согласился. Низкий поклон, что были рядом с нами. Мы стали одной большой семьей», — сказала одна из жительниц Донбасса.

ИА REGNUM напоминает, площадь Совета Европы будет переименована в площадь имени героев Донбасса в Саратове. В городской администрации единогласно поддержали данную инициативу.

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