Хабаровск, 25 мая, 2022, 14:38 — ИА Регнум. «СКА-Хабаровск» одержал победу над подмосковными «Химками» в первом стыковом матче чемпионата России по футболу сезона 2021/22. Встреча завершилась со счётом 1:0.

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Единственный гол в матче забил защитник «СКА-Хабаровск» Эммерсон на 14-й минуте после подачи углового в исполнении нападающего Камрана Алиева.

Ответную встречу команды проведут 28 мая в Химках. Также в стыковых матчах 25 и 28 мая будут играть «Оренбург» и «Уфа».