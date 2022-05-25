Джакарта, , 14:38 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 315 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 25 мая в Индонезии выявлено 6 053 424 носителя коронавируса.

Кроме того, побороть коронавирус в Индонезии за сутки смогли 232 человека. Всего коронавирусом в стране переболели 5 893 860 человек.

В период с 24 по 25 мая от COVID-19 умерли 5 человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 553 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии заявило, что по состоянию на 23 мая 2022 года число случаев заражения острой инфекции гепатита, достигло 16.

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