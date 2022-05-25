Тюмень, 25 мая, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В тюменском городе Ишиме на перекрестке улиц Артиллерийской и Свердлова грузовик проводами сшиб светофор. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Госавтоинспекция по Тюменской области На месте обрушения светофора

Предварительно установлено, что тягач «МАЗ» перевозил на трале каток, который задел провода. Провода потянули за собой светофор и он упал на легковой автомобиль, стоящий у перекрестка. Пострадавших нет.

Автоинспекторы проверяют соответствие документов на большегруз и перевозку существующим требованиям.