Мадрид, , 14:37 — REGNUM Власти Испании не ожидают, что обезьянья оспа «окажет негативное влияние» на туризм в Испании, поскольку случаи заболевания «очень ограничены». Об этом в интервью агентству EFE заявила министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото.

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При этом она предупредила, что необходимо быть осторожными в этом вопросе, который, как она надеется, будет решён «как можно скорее».

Марото подчеркнула, что Испания «ведёт себя очень прозрачно» в отношении вируса, который на сегодняшний день не представляет собой повода для беспокойства в сфере туризма, и который, с учетом имеющихся данных, вряд ли окажет негативное влияние на бронирование отдыха в стране.