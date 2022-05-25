Ростов-на-Дону, 25 мая, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Ростовской области состоятся два гастрономических фестиваля — винный пикник и конкурс «Дон-Шашлык 2022». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Петр Кончаловский. Натюрморт. Хлеб, ветчина и вино. 1948

26 мая на улице Нижнебульварной в Ростове-на-Дону состоится большой винный пикник, гости которого смогут познакомиться с продукцией донских заводов. Запланирована дегустация и другой фермерской продукции.

В этот же день в селе Чалтырь Мясниковского района пройдёт гастрономический конкурс-фестиваль «Дон-Шашлык 2022», в рамках которого определят лучшего шашлычника и само блюдо. Гостей ждёт яркая развлекательная программа.