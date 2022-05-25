Донецк, 25 мая, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попала Озеряновка. Об этом 25 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 14:15 украинские боевики нанесли удар с позиций в Новгородском по Озеряновке. Всего выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики обстреляли Ясиноватую.