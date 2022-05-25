Самара, , 14:37 — REGNUM Свыше 30 тысяч семей Самарской области получают выплаты на детей от 8 до 17 лет. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба областного департамента информационной политики.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в регионе выплаты назначены почти на 43,5 тыс. детей, которые воспитываются в более чем 30 тыс. семей. Семьи уже начали получать выплаты за апрель и май. При этом рассмотрение заявлений и перечисление средств продолжается.

«Все обязательства перед жителями Самарской области, несмотря на вызовы, с которыми сталкивается, в том числе, экономика нашего региона, будут выполняться в полном объеме», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрий Азарова.

Сообщается, что на эту меру поддержки могут рассчитывать семьи с невысокими доходами, где среднедушевой доход на каждого не превышает размер регионального прожиточного минимума на ребенка. Если в семье несколько детей в возрасте от 8 до 17 лет, то пособие будут платить на каждого ребенка. Мера поддержки действует с 1 апреля, но получать выплаты семьи начали с 1 мая сразу за два месяца.

Отмечается, что в регионе семьям с детьми предоставляется более 30 мер социальной поддержки.