Москва, , 14:33 — REGNUM Для того, чтобы стимулировать рост рождаемости, нужно делать упор не только на поддержку многодетных семей, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 25 мая, комментируя высказывания вице-премьера Татьяны Голиковой.

Семья Pixabay.com

Как сообщалось ранее, Голикова заявила, что национальной идеей России является многодетная семья, а власти направляют все усилия для создания благоприятных условий для рождения и воспитания детей.

« Основные усилия руководства России в области внутренней политики действительно должны быть направлены сегодня на преодоление глубочайшего демографического кризиса. Русский народ, составляющий основу российской политической нации, по сути дела вымирает. Неблагополучно с рождаемостью и у большинства других народов нашей страны.

Итак, рождаемость надо повышать. Но достаточно ли для этого только сделать упор на поддержку многодетных семей? Нет, естественно! Таких семей, таких родителей-подвижников, которым надо, конечно, в ноги поклониться, у нас в стране относительно мало. Многие семьи вообще не имеют детей, большинство имеет только одного ребёнка и остановилось на этом. Надо досконально разобраться, почему эти наши сограждане не хотят рожать. Надо поддержать саму идею ориентированного в будущее семейного счастья!

Думаю, что дело тут не только в материальных факторах, хотя они и играют очень большую роль. До последнего времени, как мне это видится, не хватало моральных стимулов для продолжения своего рода: рожать малыша в страну, которая хочет видеть себя частью вымирающего западного мира? Сегодня будущее России видится в более благоприятном свете. Мы, наконец, становимся самими собой. Мы отказываемся от оглупляющей и развращающей западной системы образования и детского воспитания. Мы подняли на щит патриотические ценности, освобождаемся от деградировавшей части элиты…