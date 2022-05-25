Москва, 25 мая, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Обычно индексация МРОТ происходит с 1 января, однако, с учётом складывающихся обстоятельств планируемое повышение с 1 июня положительным образом повлияет на финансовое состояние населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ, налоговый консультант, д. э. н. Дмитрий Ряховский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МРОТ

«Главными пострадавшими будут работодатели, которые ставят в трудовых договорах минимальный федеральный МРОТ, ведь им придётся заключать дополнительные соглашения к трудовым договорам, переделывать штатное расписание и т.д.

Увеличение МРОТ положительным образом скажется на покупательской способности населения и будет стимулировать внутренний спрос, что особенно важно в сегодняшних условиях.

Конечно, увеличение МРОТ увеличит административные штрафы, привязанные к нему, однако, существующий мораторий на проведение большинства проверок сгладит ситуацию и позволит адаптироваться к новым условиям», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России планирует повысить МРОТ, прожиточный минимум и пенсии на 10%.

Читайте также: СМИ узнали о планах правительства России повысить пенсии и МРОТ