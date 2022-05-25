Вашингтон, 25 мая 2022, 14:32 — REGNUM Поклонников серии Battlefield встревожила новая дорожная карта студии DICE по разработке игры Battlefield 2042 на последующие 12 месяцев. Об этом 25 мая сообщает портал Kotaku.

Battlefield 2042
Battlefield 2042
Скриншот с YouTube

Разработчики рассказали о планах на развитие проекта в рамках очередной большой презентации. Как заявил автор статьи Люк Планкетт, эта презентация сформировала у фанатов Battlefield «непреодолимое чувство» того, что всё, о чём говорили представители DICE — должно было появиться в Battlefield 2042 либо в момент релиза, либо вскоре после него.

Журналист также отметил, что на этом фоне представленная дорожная карта кажется слишком «тонкой», поскольку будущая работа DICE сводится лишь к исправлению анимации и движения в игре, настройке двух карт и добавлению нового контента, а именно: новой карты, нового оперативника-специалиста, нового оружия и транспортных средств. Разработчики также вскользь упомянули о том, что внесут изменения в образы персонажей.

Напомним, релиз Battlefield 2042 состоялся 8 октября 2021 года, с этого момента поклонники серии много критиковали разработчиков. На известном сайте Metacritic ПК-версия игры получила оценку 68 баллов (из 100) от критиков и лишь 2,1 балла (из 10) от рядовых пользователей.

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