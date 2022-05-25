Вашингтон, 25 мая, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Поклонников серии Battlefield встревожила новая дорожная карта студии DICE по разработке игры Battlefield 2042 на последующие 12 месяцев. Об этом 25 мая сообщает портал Kotaku.

Скриншот с YouTube Battlefield 2042

Разработчики рассказали о планах на развитие проекта в рамках очередной большой презентации. Как заявил автор статьи Люк Планкетт, эта презентация сформировала у фанатов Battlefield «непреодолимое чувство» того, что всё, о чём говорили представители DICE — должно было появиться в Battlefield 2042 либо в момент релиза, либо вскоре после него.

Журналист также отметил, что на этом фоне представленная дорожная карта кажется слишком «тонкой», поскольку будущая работа DICE сводится лишь к исправлению анимации и движения в игре, настройке двух карт и добавлению нового контента, а именно: новой карты, нового оперативника-специалиста, нового оружия и транспортных средств. Разработчики также вскользь упомянули о том, что внесут изменения в образы персонажей.

Напомним, релиз Battlefield 2042 состоялся 8 октября 2021 года, с этого момента поклонники серии много критиковали разработчиков. На известном сайте Metacritic ПК-версия игры получила оценку 68 баллов (из 100) от критиков и лишь 2,1 балла (из 10) от рядовых пользователей.