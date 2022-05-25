Стокгольм, 25 мая, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Согласно данным нового опроса SVT/Novus, уровень доверия граждан Швеции к лидерам оппозиции вырос значительно. В первую очередь речь идет о лидере «Христианских демократов» Эббе Буш, секрет роста популярности которой в своей авторской статье объяснил политический корреспондент SVT Матс Кнутсон.

Frankie Fouganthin Эбба Буш

«Больше всего уровень доверия вырос к Эббе Буш (+7%). Одним из объяснений, вероятно, являются ее громкие заявления после беспорядков. Ни один другой шведский политик не зашел так далеко в резких суждениях, как Эбба Буш», — написал Кнутсон, ссылаясь на пасхальные беспорядки в Швеции весной этого года.

Далее он припомнил слова Буш, которая задалась вопросом, почему в Швеции после столкновений с полицией на улицах городов были ранены 100 стражей правопорядка, «а не 100 исламистов, 100 преступников, 100 подстрекателей толпы».

Тогда многие расценили слова политика как призыв стрелять по толпе. Буш открещивалась впоследствии от такого толкования ее заявлений, но, отмечает Кнутсон, как бы то ни было, именно жесткая позиция Буш принесла ей политические дивиденды.