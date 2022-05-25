Пхеньян, , 14:32 — REGNUM Основной причиной смерти жителей КНДР, инфицированных COVID-19, стали побочные эффекты от лекарственных препаратов. Такие данные приводит Корейское центральное телевидение (KCTV) и Национальное командование по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 24 марта 32 (47,1%) из 68 смертей были вызваны побочными эффектами от препаратов. Ещё 11 смертей (16,2%) были вызваны заболеваниями органов дыхания, десять смертей (14,7%) — цереброваскулярными заболеваниями, девять смертей (13,2%) — пороком сердца, три смерти (4%) — заболеваниями органов пищеварения, две смерти (3%) — фебрильными судорогами, одна смерть (1,5%) — ларингоспазмом.

По данным ЦТАК, общее число случаев заболевания «неустановленной лихорадкой», которая предположительно может быть COVID-19, увеличилось за сутки в КНДР на 115,9 тыс. человек и составило более 3,06 млн.

Читайте также: В КНДР число случаев с подозрением на заболевание COVID-19 превысило 3 млн