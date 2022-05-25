Прага, , 14:30 — REGNUM Чешский хоккеист Яромир Ягр попал в ДТП в Праге. Об этом 25 мая написала газета Mladá fronta DNES со ссылкой на данные полиции.

Яромир Ягр Lisa Gansky

Отмечается, что Ягр, управляя электромобилем, не успел пересечь трамвайные пути на Пльзеньской улицы. Из-за этого произошло столкновение с трамваем.

В результате аварии пострадавших нет. Сотрудники скорой помощи обследовали Ягра на месте, он отказался от посещения больницы.

Напомним, 50-летний Ягр в настоящее время выступает за чешский клуб «Кладно», владельцем которого является. В НХЛ он занимает четвёртое место в списке лучших снайперов в истории, на его счету 766 заброшенных шайб.