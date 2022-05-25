Прага, 25 мая 2022, 14:30 — REGNUM Чешский хоккеист Яромир Ягр попал в ДТП в Праге. Об этом 25 мая написала газета Mladá fronta DNES со ссылкой на данные полиции.
Отмечается, что Ягр, управляя электромобилем, не успел пересечь трамвайные пути на Пльзеньской улицы. Из-за этого произошло столкновение с трамваем.
В результате аварии пострадавших нет. Сотрудники скорой помощи обследовали Ягра на месте, он отказался от посещения больницы.
Напомним, 50-летний Ягр в настоящее время выступает за чешский клуб «Кладно», владельцем которого является. В НХЛ он занимает четвёртое место в списке лучших снайперов в истории, на его счету 766 заброшенных шайб.