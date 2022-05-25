Стокгольм, , 14:35 — REGNUM Согласно данным нового опроса Novus, опубликованному 25 мая на сайте телеканала SVT, уровень доверия жителей Швеции растет ко всем лидерам оппозиционных партий в риксдаге. Наиболее сильно вырос уровень доверия к Эббе Буш, лидеру «Христианских демократов».

Стокгольм. Швеция

31% респондентов заявил о своем доверии Буш, что является статистически значимым увеличением по сравнению с предыдущим опросом, когда показатель составлял 24%.

На втором месте по приросту уровня доверия находится лидер правой оппозиции Ульф Кристерссон (+5%). Сейчас ему доверяют 39% жителей страны, и в общем рейтинге он следует сразу за премьер-министром страны Магдаленой Андерссон, которой доверяют 57% (+3%).

Отмечается, что недавно назначенный лидер «Либералов» Йохан Персон выправляет ситуацию для своей партии. Сейчас ему доверяют 11% респондентов (+4% по сравнению с ноябрьским уровнем тогдашним лидером Нямко Сабуни).

В опросе SVT/Novus, проведенном в период с 13 по 18 мая, приняли участие 1 012 человек.