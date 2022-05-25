Цхинвал, , 14:29 — REGNUM Законопроект о ратификации соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией 25 мая одобрили депутаты Совета Федерации России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Грузия, Абхазия и Южная Осетия Максим Цуканов, ИА REGNUM

Договор предусматривает упрощенную процедуру получения югоосетинскими жителями паспорта РФ без отказа от гражданства Южной Осетии. На российских граждан это не распространяется.

Согласно документу, заявку на получение гражданства РФ граждане Южной Осетии смогут подавать после достижения 18 лет. Дети до 14 лет смогут получить российское гражданство, как и их родители.

Соглашение начнёт действовать после взаимной ратификации и будет действовать пять лет. После этого срока договор автоматически продлевается, если ни одна из сторон заранее не заявит об отказе на его продление.