Цхинвал, 25 мая, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Законопроект о ратификации соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией 25 мая одобрили депутаты Совета Федерации России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Максим Цуканов, ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

Договор предусматривает упрощенную процедуру получения югоосетинскими жителями паспорта РФ без отказа от гражданства Южной Осетии. На российских граждан это не распространяется.

Согласно документу, заявку на получение гражданства РФ граждане Южной Осетии смогут подавать после достижения 18 лет. Дети до 14 лет смогут получить российское гражданство, как и их родители.

Соглашение начнёт действовать после взаимной ратификации и будет действовать пять лет. После этого срока договор автоматически продлевается, если ни одна из сторон заранее не заявит об отказе на его продление.