Череповец, Вологодская область, , 14:29 — REGNUM В Череповце спустили на воду новое судно класса «река-море». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вологодчины Олег Кувшинников.

Баржа, построенная на Череповецком судостроительном заводе https://t.me/KuvshinnikovLive

«Баржа изготовлена на новом Череповецком судостроительном заводе, который мы заложили в сентябре 2019 года. Судно уникально тем, что его можно загружать с любого причала», — отметил глава региона.

На данный момент на стапелях завода строится ещё пять барж, они будут готовы в июле этого года.

«Несмотря на внешнеполитическое давление, меняющиеся экономические условия мы построили масштабное судно и будем строить их дальше. Уверен, в ближайшие годы продукция завода станет востребованной», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, на заводе в Хабаровске спустили на воду первый краболов.