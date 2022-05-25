Стокгольм, , 14:33 — REGNUM Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон 25 мая проводит пресс-конференцию вместе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем после того, как у них состоялось обсуждение о ситуации в области безопасности в Европе. Об этом сообщает телеканал SVT.

Магдалена Андерссон Socialdemokraterna.se

Андерссон заявила, что во время совместного обеда она обсудила с Мишелем заявку Швеции на членство в НАТО и дальнейшее сотрудничество с ЕС.

«Сейчас проходит диалог Швеции с Турцией, и я с нетерпением жду его продолжения», — подчеркнула Андерссон.

Шарль Мишель в свою очередь отметил, что решение Швеции о вступлении в НАТО принято в важный «момент истории».

«Мы полностью уважаем и поддерживаем ваш выбор и ваше решение. Это сделает Европу безопаснее», — сказал он.

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