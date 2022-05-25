Воронеж, 25 мая, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Сильный ветер прогнозируется на территории Воронежской области 26 мая, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ИА REGNUM Воронеж

«Днем 26 мая местами по Воронежской области ожидаются порывы юго-западного ветра 15-18 м/с», — говорится в сообщении ведомства.

По данным синоптиков, 25 мая в Воронеже днём около +16, преимущественно солнечно. В четверг, 26 мая прогнозируется потепление до +23, однако возможны дожди.