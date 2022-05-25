Лима, , 14:26 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо встретился с представителями шести общин, вовлеченных в конфликт вокруг медного рудника Лас-Бамбас, чтобы выслушать их требования и сообщить им позицию правительства. Об этом сообщили агентству EFE участники встречи

Дети одного из поселений соляных копий провожают транспорт наверх в Салинас-де-Марас. Перу Елена Хованская © ИА REGNUM

«Президент выслушал требования шести общин и выдвинул свое предложение, которое не было принято ими», — сказал агентству после встречи юридический советник крестьянской общины Уанкуире Александр Англас Кирос.

Ранее вокруг рудника Лас-Бамбас разгорелся конфликт между местными коренными общинами и транснациональными корпорациями.