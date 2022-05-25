Манила, 25 мая, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Конгресс Филиппин провозгласил сына и тезку бывшего покойного диктатора страны Фердинанда Маркоса — младшего 17-м филиппинским президентом. Трансляцию заседания конгресса страны 25 мая ведёт медиагруппа ABS-CBN.

Иван Шилов ИА REGNUM Филиппины

Также дочь действующего главы государства, экс-мэр города Давао Сара Дутерте-Карпио был провозглашена конгрессом вице-президентом Филиппин.

При этом на выборах президента республики, которые прошли на Филиппинах 9 мая, за Фердинанда Маркоса — младшего отдали свои голоса свыше 31,1 млн граждан страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное послание Фердинанду Ромуальдесу Маркосу в связи с его избранием на пост президента Филиппин