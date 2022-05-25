Москва, , 14:25 — REGNUM Ограничения Индии по экспорту сахара не будут применяться к поставкам сахара в США и Европейский союз в рамках установленных ранее квот, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Сахар Наталия Николаева © ИА REGNUM

«Как пишут отраслевые СМИ, это первое ограничение экспорта сахара в Индии за последние шесть лет. Решение властей было, скорее, ожидаемым — еще в марте источники в правительстве и в отрасли предупреждал о вероятном ограничении экспорта в этом сезоне на уровне 8 млн тонн.

Индия — крупнейший мировой производитель сахара и второй его крупнейший экспортер после Бразилии, однако, в основном сахар производится для внутреннего потребления.

В сезоне 2021–2022 гг. экспорт увеличился на 65%, и в условиях глобального роста цен на продовольствие правительство намерено сохранить запасы на уровне, достаточном для поддержания стабильности внутренних цен.

Повышенному мировому спросу на сахар способствовал рост цен на этанол в Бразилии и опасения по поводу медленных темпов сбора урожая 2022 года в Бразилии.

Хотя трейдеры считают, что установленные ограничения вполне комфортны и для экспортеров, и для правительства, это один из частых сейчас примеров, когда страны, защищая потребителей на внутреннем рынке, ограничивают предложение сельхозпродукции, что усиливает ее дефицит на мировом рынке и может способствовать дополнительному повышению цен.

Напомним, недавно Индия запретила экспорт пшеницы – одного из наиболее дефицитного сейчас продукта на мировых рынках», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индии ограничило экспорт сахара в количестве до 10 млн т в течение сезона 2021–2022 гг., решение вступит в силу с 1 июня и будет действовать до 31 октября или до дальнейших распоряжений.

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