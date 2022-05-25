Санкт-Петербург, 25 мая, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Северной столицы выбрали новых почётных граждан Санкт-Петербурга. Ими стали председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и экс-глава Ленинградского горисполкома Владимир Ходырев. Об итогах голосования 25 мая сообщил спикер парламента Александр Бельский, передаёт ИА REGNUM.

Kremlin.ru Алексей Миллер

«Прошло закрытое заседание. Выбрали двух человек из нашего списка. Это Ходырев Владимир Яковлевич и Миллер Алексей Борисович, — сообщил Бельский. — Награждать будем как обычно, в день празднования Дня города».

Председатель направил свои поздравления новым почётным гражданам города. Он отметил, что это достойные и уважаемые люди. Бельский добавил, что за кандидатуру Миллера проголосовали 39 депутатов, а Ходырева поддержали 37 парламентариев.

Обладатели звания также получают особые льготы и права. Например, могут пользоваться на бесплатной основе городским и пригородным общественным транспортом. Также они могут быть инициаторами рассмотрения предложений в адрес исполнительной власти.

Напомним, что кандидатами в этом году также были генеральный директор биотехнологической компании «Биокад» Дмитрий Морозов, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. При этом народный артист РФ Александр Розенбаум снял свою кандидатуру.