Рим, 25 мая, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Новые ограничения ввели итальянские власти в отношении имущества российских граждан, включённых в санкционные списки Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба правительственного Дворца Киджи.

Дмитрий Налбандян. Италия. Остров Капри

Финансовая гвардия Италии заморозила недвижимость, принадлежащую супруге предпринимателя Дмитрия Пумпянского Галине. Это объект в северной провинции Лекко стоимостью около 300 тыс. евро.

Также в списке есть скульптура стоимостью примерно 230 тыс. евро, которую купил в 2021 году сооснователь «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии с начала марта замораживают имущество российских граждан, то есть лишают владельцев возможности им пользоваться и распоряжаться. Ограничения вводятся в отношении жилой недвижимости, компаний, яхт и автомобилей.

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