Франкфурт-на-Майне, Германия, , 19:32 — REGNUM Европейский центральный банк не должен стремиться слишком сильно повышать процентные ставки, пока экономика еврозоны демонстрирует признаки неустойчивости, заявил член Исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта, сообщает 25 мая Bloomberg.

Европейский центральный банк

«Если мы в ситуации, когда потрясения ухудшают экономические перспективы, неопределенность высока, а объем производства все еще ниже потенциального уровня, то для закрепления инфляции на уровне 2% потребуется постепенно отказаться от стимулирования, так чтобы стимул сокращался со временем, но не исчез внезапно», — заявил Панетта, выступая во Франкфурте.

Панетта предупреждает, что стремление ЕЦБ к нейтральной ставке рискует навредить евроэкономике.

Эти высказывания, по-видимому, представляют собой ответ одного из известных «голубиных» представителей ЕЦБ на ряд «ястребиных» комментариев о необходимости более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики.

Обсуждая вопрос, когда начинать повышение ставок, руководство ЕЦБ в то же время рассматривает вопрос о том, насколько их следует повышать. Мнение Панетты расходится с мнением председателя ЕЦБ Кристин Лагард, высказавшейся недавно о перспективе ужесточения мер для установления такого нейтрального уровня стоимости кредита, который не ограничивает и не стимулирует экономику.

Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало 24 мая сказал в интервью Bloomberg Television, что «мы, вероятно, должны идти к нейтральной ставке до следующего года», и тогда уже решать, повышать ли ставку и далее.

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