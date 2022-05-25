Тюмень, 25 мая, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В суды Тюменской области поступило почти 20 дел о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

В отношении 17 тюменцев рассматривают 19 таких дел. Из них рассмотрели 16 дел и три дела находятся в производстве. Большинство дел рассмотрел Центральный районный суд Тюмени — 14 дел.

В основном судами назначаются штрафы по 25,0 и 40 тыс. рублей. Семь дел обжалуется в Тюменском областном суде.