Брюссель, , 14:20 — REGNUM Спровоцированная голодом миграция людей из стран Африки и Ближнего Востока в ЕС будет «беспорядочной», заявил заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Миграция

Он уточнил, что огромная новая волна мигрантов, куда более хаотичная, чем украинская, может возникнуть на фоне возможного продовольственного кризиса.

При этом разблокировка портов Украины не спасет от проблемы с мигрантами, но даст позитивный сигнал для рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, ро мнению главы Всемирной продовольственной программы ООН, кризис продовольствия назревал еще до специальной военной операции России на Украине.

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