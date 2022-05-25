Оренбург, 25 мая, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В мэрии Оренбурга принято новое кадровое решение. Назначен первый замглавы города, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

ИА REGNUM Назначение

Вакантную должность занял Алексей Кудинов. С 25 мая он приступил к работе в новом статусе.

Ранее Кудинов трудился заместителем директора управления по производству, главным инженером управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром добыча Оренбург». Являлся депутатов нескольких созывов Совета депутатов Оренбургского района.

В 2021 году избран депутатом Законодательного Собрания Оренбургской области VII созыва. Напомним, чиновник отказался от мандата.