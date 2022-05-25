Курск, 25 мая, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В Курской области индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле 2022 года по сравнению с мартом составил 102,2%. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба Курскстата.

Дарья Драй ИА REGNUM Тележка с продуктами

Цены на продовольственные товары выросли на 3,8%. Чай, кофе, какао, варенье, мороженое, макароны и крупа подорожали на 7,4% — 13,0%. Рост цен на кондитерские изделия, сыр, овощные консервы, муку, мясные консервы, масло, молоко и молочную продукцию, рыбу, колбасу и безалкогольные напитки составил от 4,2% до 6,8%. Подешевели только сахар — на 1,8% и яйца – на 1,2%.

Огурцы подорожали на 28 рублей, яблоки — на 14,5 руб., свёкла — на 13 рублей, картофель – на 7,4 рубля, морковь – на 7 рублей, репчатый лук – на 6,5 рубля. На 46 рублей подешевели помидоры, на 21 рубль - чеснок, на 14 рублей – бананы и на 9,5 рубля – груши.

Цены на непродовольственные товары в среднем выросли на 1,2%. Подорожали спички, моющие и чистящие средства, средства гигиены, носки и колготки — на 7,8%-12,4%. Рост цен на косметику, парфюмерию, товары для животных, галантерею и строительные материалы составил 3,1%-5,7%. Подешевели телерадиотовары, персональные компьютеры, электротовары и другие бытовые приборы, велосипеды и мотоциклы — от 3,7% до 12,4%.

Тарифы на услуги увеличились на 1,3%. Услуги страхования подорожали на 7,1%, услуги связи — на 6%, ветеринарные услуги — на 2,6%.