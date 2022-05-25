Москва, 25 мая, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Минфин РФ предпринимал все возможные усилия, чтобы избежать дефолта и выполнять все обязательства по долгу в соответствии с эмиссионной документацией, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Минфин США на купюре 10 Долларов США

«При том, что перейти на выплаты в рублях ему позволял и указ президента РФ от 5 марта, и запрет минфина США проводить платежи по внешнему долгу из заблокированных им же резервов России, Минфин РФ в конце апреля нашел возможность провести платежи в долларах, избежав дефолта в последний момент.

После того как 18 мая появилась информация о возможном непродлении лицензии, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил: «Никакие дефолты объявлять мы не собираемся, у нас деньги есть. Россия не рассчиталась по долгам. Будем рассчитываться в рублях, значит, деньги у нас есть».

20 мая Минфин РФ, действуя на опережение, проинформировал, что заранее перечислил купонные платежи в валюте выпусков — долларах и евро — по двум выпускам – с погашением в 2026 г. и в 2036 г., выплаты которых должны состояться 27 мая.

Ближайшие выплаты по российским суверенным евробондам по графику приходятся на июнь. Поскольку лицензия OFAC не продлена, возможно, Минфин РФ, как следует из слов его главы, заплатит купоны по этим евробондам (по-видимому, в рублевом эквиваленте) в НРД, если не будет найден какой-то вариант обхода.

Как ни парадоксально, российские держатели еврооблигаций могут от этого даже выиграть, получив средства в рублях, т. к. их доступ к платежам в валюте, перечисляемыми отечественными эмитентами в Euroclear, ограничен из-за неработающего междепозитарного моста.

В то же время формально, в случае отсутствия выплат в валюте, предусмотренной эмиссионными документами, в течение 30 дней держатели российских евробондов могут поставить вопрос о признании дефолта по ним.

В текущих условиях последствия возможного дефолта для экономики и граждан, вероятнее всего, будут минимальны – в экономике и так в 2022 году прогнозируется значительный спад и сокращение реальных располагаемых доходов населения, а российские эмитенты в условиях санкций все равно отрезаны от внешних рынков капитала.

В то же время если бы дефолт, даже искусственный, не имел никаких негативных последствий, вряд ли Минфин предпринимал бы все усилия, чтобы его избежать. Теоретически дефолт может затруднить доступ России к привлечению финансирования даже у кредиторов из нейтральных или «дружественных» стран, увеличить стоимость заимствований, осложнить возвращение на международные рынки капитала после того, как санкции будут отменены.

В то же время инвесторы, вероятно, понимают, что сам по себе факт дефолта именно по российскому госдолгу не является признаком неплатежеспособности России как заемщика, у которого есть возможность и желание выполнять обязательства, но проблема – в закрытии доступа Минфина РФ к инфраструктуре платежей в данной конкретной валюте – доллар США», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральная лицензия министерства финансов США, позволявшая России обслуживать свой внешний долг, прекратила своё действие.

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