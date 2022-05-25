Тамбов, 25 мая, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом — на два больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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25 мая были госпитализированы 10 пациентов с коронавирусом. Всего в области зарегистрировано 116 тыс. 712 случаев заражения.

После выздоровления выписан 113 тыс. 301 пациент, в том числе 98 — за последние сутки.

За весь период скончались 2409 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.