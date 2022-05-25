Уфа, 25 мая, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в убийстве двух человек путем поджога дома в Башкирии. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Ada Be Пожар в доме

Сообщается, что утром 21 мая 2022 года стражи порядка получили информацию о пожаре в частном жилом доме в селе Тирлянский. В ходе борьбы с огнем было найдено тело 72-летнего мужчины. Кроме этого, из данного дома в медучреждение был доставлен 50-летний мужчина с ожогами, который позже скончался.

Следователи установили, что в доме проживали мужчины 35-и и 50-и лет. По версии следствия, в ночь с 20 на 21 мая 2022 года в доме также находился и 72-летний мужчина.

В материалах дела указано, что в ходе распития спиртных напитков жильцы поссорились, 35-летний мужчина вышел на веранду и поджег коробку с мусором, после этого покинул дом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан. Он признал свою вину. Фигурант уголовного дела находится под стражей. Расследование дела продолжается.