Москва, 25 мая, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Политические решения западных стран не служат поводом для того, чтобы отказываться от сотрудничества с западными компаниями. Об этом 25 мая заявил заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин в ходе отчёта в Госдуме, отвечая на вопрос о целесообразности присутствия в России иностранного капитала.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Россия должна, несмотря на санкции, которые приняты, — санкции принимаются, как правило, политиками, правительственными органами, государственными органами… вместе с тем от них страдают и компании, и частный сектор», — заявил Кудрин.

«Я бы разделял принимаемые меры государством и частным секторам. Когда-то он вынужден подчиняться этим мерам, сдерживать себя. Но там, где может, где хочет — всё-таки работает, создаёт возможности и передаёт нам технологии», — подчеркнул он.

Соответствующий вопрос Кудрину задал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в настоящее время недружественные страны приняли санкции, но вместе с этим из-за ряда решений в 90-е годы компании из недружественных стран имеют возможность получать огромные прибыли в России.

В частности, речь идёт о проекте «Сахалин-2», где участвуют Япония, Англия и Нидерланды.