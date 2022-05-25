Чебоксары, 25 мая 2022, 19:46 — REGNUM Благодаря участию в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство», Чувашии удалось на треть увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства — их число на сегодняшний день составляет порядка 70 тысяч. Дальнейшее совершенствование системы мер поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан регион будет осуществлять совместно с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Соответствующий договор 20 мая подписали глава Чувашии Олег Николаев и директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Подробности сообщает пресс-служба администрации главы Чувашии.

Флаг Чувашии
Флаг Чувашии

«Корпорация МСП, несомненно, для нас является важным партнером. Есть достаточно успешные кейсы реализации проектов в различных сферах, но надо смотреть в будущее. Мы нацелены на то, чтобы более динамично выстраивать развивающиеся взаимоотношения, потому что к этому нас сегодня подталкивает сама ситуация с точки зрения как санкционного давления, так и активизации работы по импортозамещению. А малый и средний бизнес, как сектор экономики, традиционно мобильно реагирует на возникающие вызовы.

В республике практически сформирована модель реагирования на запросы бизнеса по сопровождению и проработке возникающих бизнес-идей и бизнес-проектов. И те источники, которые есть на площадке Корпорации МСП, могут здорово помочь людям, которые работают в малом и среднем бизнесе внести свой вклад в развитие экономики», — пояснил Олег Николаев.

По его словам, в третьем квартале 2022 года в республике впервые будет запущена новая мера государственной поддержки молодых предпринимателей в виде грантов.

Предпринимателям республики, в частности, будут предложены финансовые меры поддержки Корпорации, включая льготные кредитные программы и «зонтичные» поручительства. Доступность услуг и мер поддержки для местного бизнеса будет повышаться, в том числе благодаря использованию механизмов Цифровой платформы МСП. РФ. Предприниматели Чувашии с момента запуска механизма в сентябре прошлого года уже привлекли под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП более 577 млн рублей кредитов для развития своего бизнеса.

«Хочу отметить, что в республике растет количество субъектов МСП. Также довольно много мероприятий и мер поддержки бизнес, которые Правительство Чувашии приняло за довольно короткий срок. Большой запрос на деньги — мы приняли программы льготного кредитования. Если у предпринимателя нет залоговой базы — можно обратиться за зонтичным поручительством Корпорации, принимаются меры по регуляторике, по продлению лицензий, введен мораторий»,отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Целый набор мер поддержки бизнеса предлагает общественная организация «Опора России». В числе инициатив — докапитализировать региональные ФРП, отвязать от минимального размера оплаты труда страховые взносы для МСП в размере 15%, открыть новые места для малоформатной торговли, снизить ключевую ставку Банка России для содействия росту экономической активности.

«Большой блок — малый производственный бизнес. Хорошо, что республика вошла в программу строительства технопарков — это направление нужно развивать. У Чувашии есть компетенции, особенно в электротехнической и химической сфере. Сегодня могут быть неплохие заказы для малого бизнеса, так как настала пора импортозамещения»,считает президент Общероссийской общественной организации «Опора России» Александр Калинин.

В условиях развивающейся экономики все более актуальным сегодня становится развитие социального и молодежного предпринимательства. Заместитель председателя правительства Чувашии Дмитрий Краснов подчеркнул, что на поддержку этих направлений запланированы средства из бюджета.

«В 2022 году начнет реализоваться проект по поддержке молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет включительно в виде предоставления грантов. На развитие молодёжного предпринимательства предусмотрено свыше 5 миллионов рублей. Продолжается работа по поддержке социальных предпринимателей и с учетом увеличения финансирования в 1,5 раза ожидается рост зарегистрированных социальных предпринимателей вдвое. В планах поддержать ещё 20 проектов», — подчеркнул Дмитрий Краснов.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.