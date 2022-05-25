Чебоксары, , 19:46 — REGNUM Благодаря участию в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство», Чувашии удалось на треть увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства — их число на сегодняшний день составляет порядка 70 тысяч. Дальнейшее совершенствование системы мер поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан регион будет осуществлять совместно с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Соответствующий договор 20 мая подписали глава Чувашии Олег Николаев и директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Подробности сообщает пресс-служба администрации главы Чувашии.

Флаг Чувашии

«Корпорация МСП, несомненно, для нас является важным партнером. Есть достаточно успешные кейсы реализации проектов в различных сферах, но надо смотреть в будущее. Мы нацелены на то, чтобы более динамично выстраивать развивающиеся взаимоотношения, потому что к этому нас сегодня подталкивает сама ситуация с точки зрения как санкционного давления, так и активизации работы по импортозамещению. А малый и средний бизнес, как сектор экономики, традиционно мобильно реагирует на возникающие вызовы.

В республике практически сформирована модель реагирования на запросы бизнеса по сопровождению и проработке возникающих бизнес-идей и бизнес-проектов. И те источники, которые есть на площадке Корпорации МСП, могут здорово помочь людям, которые работают в малом и среднем бизнесе внести свой вклад в развитие экономики», — пояснил Олег Николаев.

По его словам, в третьем квартале 2022 года в республике впервые будет запущена новая мера государственной поддержки молодых предпринимателей в виде грантов.

Предпринимателям республики, в частности, будут предложены финансовые меры поддержки Корпорации, включая льготные кредитные программы и «зонтичные» поручительства. Доступность услуг и мер поддержки для местного бизнеса будет повышаться, в том числе благодаря использованию механизмов Цифровой платформы МСП. РФ. Предприниматели Чувашии с момента запуска механизма в сентябре прошлого года уже привлекли под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП более 577 млн рублей кредитов для развития своего бизнеса.

«Хочу отметить, что в республике растет количество субъектов МСП. Также довольно много мероприятий и мер поддержки бизнес, которые Правительство Чувашии приняло за довольно короткий срок. Большой запрос на деньги — мы приняли программы льготного кредитования. Если у предпринимателя нет залоговой базы — можно обратиться за зонтичным поручительством Корпорации, принимаются меры по регуляторике, по продлению лицензий, введен мораторий», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Целый набор мер поддержки бизнеса предлагает общественная организация «Опора России». В числе инициатив — докапитализировать региональные ФРП, отвязать от минимального размера оплаты труда страховые взносы для МСП в размере 15%, открыть новые места для малоформатной торговли, снизить ключевую ставку Банка России для содействия росту экономической активности.

«Большой блок — малый производственный бизнес. Хорошо, что республика вошла в программу строительства технопарков — это направление нужно развивать. У Чувашии есть компетенции, особенно в электротехнической и химической сфере. Сегодня могут быть неплохие заказы для малого бизнеса, так как настала пора импортозамещения», — считает президент Общероссийской общественной организации «Опора России» Александр Калинин.

В условиях развивающейся экономики все более актуальным сегодня становится развитие социального и молодежного предпринимательства. Заместитель председателя правительства Чувашии Дмитрий Краснов подчеркнул, что на поддержку этих направлений запланированы средства из бюджета.

«В 2022 году начнет реализоваться проект по поддержке молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет включительно в виде предоставления грантов. На развитие молодёжного предпринимательства предусмотрено свыше 5 миллионов рублей. Продолжается работа по поддержке социальных предпринимателей и с учетом увеличения финансирования в 1,5 раза ожидается рост зарегистрированных социальных предпринимателей вдвое. В планах поддержать ещё 20 проектов», — подчеркнул Дмитрий Краснов.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.