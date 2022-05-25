Москва, , 14:13 — REGNUM Россия будет исполнять государственные долговые обязательства в рублях, сообщили 25 мая в Минфине РФ.

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Министерство прокомментировало отказ в продлении лицензии для выплаты долга в американских долларах. В связи с этим, платежи «будут осуществляться в валюте Российской Федерации с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) в качестве платежного агента».

При этом исполнение государственных долговых обязательств будет продолжено, подчеркнули в Минфине.