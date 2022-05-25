Минфин РФ объявил о переходе на рубли в платежах по внешнему долгу
Москва, 25 мая, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Россия будет исполнять государственные долговые обязательства в рублях, сообщили 25 мая в Минфине РФ.
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Минфин России
Министерство прокомментировало отказ в продлении лицензии для выплаты долга в американских долларах. В связи с этим, платежи «будут осуществляться в валюте Российской Федерации с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) в качестве платежного агента».
При этом исполнение государственных долговых обязательств будет продолжено, подчеркнули в Минфине.