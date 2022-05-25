Санкт-Петербург, 25 мая, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Власти Петербурга не собираются в инициативном порядке увековечивать память Даниила Ивановича Кютинена (1883-1942), пекаря Левашовского хлебозавода Ленинграда, умершего от голода в первую блокадную зиму во время Великой Отечественной войны, а сторонних предложений увековечить память о подвиге пекаря в Смольный не поступало. Такой вывод можно сделать из ответа Комитета по культуре Санкт-Петербурга на соответствующий запрос ИА REGNUM.

Даниил Кютинен

Советский гражданин финского происхождения Даниил Кютинен с началом блокады Ленинграда, как и многие другие жители, остался в окруженном врагом городе и продолжал работу на хлебозаводе, от деятельности которого зависела жизнь сотен тысяч ленинградцев, обреченных врагом на голодную смерть. В начале февраля 1942 года, когда из-за почти полного отсутствия в городе муки нормы хлебных пайков находились ниже уровня физического выживания человека, 59-летний пекарь Кютинен умер на своем рабочем месте от дистрофии. Умер, находясь рядом с хлебом, который выпекал для других. Его имя внесено в Книгу памяти «Блокада». Даниил Кютинен похоронен на Пискаревском кладбище.

В своем запросе ИА REGNUM просило сообщить, поступали ли на рассмотрение Совета по мемориальным доскам при Правительстве Санкт‑Петербурга предложения об увековечивании памяти Даниила Кютинена, а также поинтересовалось тем, может ли сам Комитет по культуре выступить инициатором установки мемориальной доски или памятника блокадному пекарю.

В ответе на запрос агентства заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Антон Александров сообщил, что на рассмотрение курируемого комитетом Совета по мемориальным доскам при Правительстве Санкт-Петербурга «принимаются предложения, поступившие от юридических лиц, не финансируемых из городского бюджета».

«По состоянию на 24.05.2022 инициативных обращений об установке мемориальной доски Кютинену Д. И. в Комитет не поступало», — говорится в тексте документа.

Вопрос о том, готов ли сам Комитет по культуре инициировать увековечивание памяти блокадного пекаря в какой-либо форме, чиновники проигнорировали.

Там лишь напомнили, что инициатор установки мемориальной доски отвечает за разработку дизайна, проектирование и установку; за подтверждение различными архивными документами связи между зданием, где предлагается установить доску, и событием в биографии человека, имя которого хотят увековечить. Заявитель обязан подтвердить достоверность события или заслуги личности, а также предоставить письменное обязательство юридического лица о финансировании работ по проектированию, изготовлению, установке, последующему ремонту и реставрации мемориальной доски.

Из ответа комитета следует, что без поступления предложений от соответствующих юрлиц никаких действий по сохранению памяти о блокадном пекаре в Петербурге предприниматься не будет.

Свидетельство о смерти Даниила Кютинена

В этой связи ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году, когда на Захарьевской улице Санкт-Петербурга абсолютно незаконно была установлена памятная доска финскому маршалу Карлу Маннергейму — союзнику Адольфа Гитлера во Второй мировой войне — городской Комитет по культуре фактически самоустранился от этой скандальной истории, сначала никак не реагируя на возмущение горожан, а затем сославшись на то, что памятный знак Маннергейму установлен на фасаде здания, находящегося в федеральной собственности, по инициативе федеральной общественной организации, а официальные обращения от юридических лиц по вопросу установки знака в комитет и Совет по мемориальным доскам не поступали.

Открытие мемориальной доски Маннергейму

Тогда потребовалось четырехмесячное непрерывное давление со стороны блокадников, петербургской и российской общественности и ряда СМИ, в том числе ИА REGNUM, чтобы инициаторы установки доски одному из организаторов варварской блокады Ленинграда демонтировали её под покровом ночи, спрятав в фондах пригородного музея. Но продолжили публично называть «маргиналами» противников позорного для города и страны прославления финского гитлеровца.

Юрий Носов ИА REGNUM Ленточка Маннергейму от ленинградцев

Как видим, для установки памятной доски «другому финну» — ленинградскому блокаднику Даниилу Кютинену, пожертвовавшему своей жизнью ради земляков — у властей Петербурга нет особого желания.