Донецк, , 14:10 — REGNUM В данный момент наиболее активные боевые действия против киевских боевиков ведутся на севере Донецкой Народной Республики (ДНР), где происходит ощутимое продвижение. Об этом 25 мая рассказал заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-1».

Эдуард Басурин Andrew Butko

Как указал замначальника управления НМ ДНР, на сегодня наиболее активные военные действия идут на севере республики, так как там ранее противник был введен в заблуждение и по нему нанесли удар там, где он это не ожидал — в районе Северодонецка и границы, идущей на Красный Лиман, Ямполь с выходом на Славянск.

«Там идут самые активные боевые действия и самое серьезное продвижение, что вынуждает противника освобождать населенные пункты без сопротивления и уходить в сторону Артемовска и Славянска», — сказал Басурин.

Как передавало ИА REGNUM, ранее мэр города Горловка Иван Приходько сообщил, что в настоящее время войска Донецкой Народной Республики (ДНР) начали активную фазу освобождения поселка Новолуганское.