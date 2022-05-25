Тунис, 25 мая, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Представители ассоциации профсоюзов Туниса заявили о том, что они отказываются участвовать во всеобщем национальном диалоге по формированию новой конституции страны. Об этом 25 мая сообщает Al-Arabiya со ссылкой на заявление ассоциации.

(сс) Brahim Guedich Тунис в период пандемии

В профсоюзе отметили, что единственной целью «национального диалога» является внесение в конституцию поправок, выгодных исключительно президенту страны Кайсу Сайеду.

Отмечается, что представители профсоюзов готовы к объявлению всеобщей забастовки и бойкота голосования по новой конституции страны.

«Мы отвергаем любой диалог, в котором роли определяются в одностороннем порядке, а гражданские и национальные политические силы исключаются из него», — цитируют СМИ заявление ассоциации профсоюзов.