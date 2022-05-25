Ростов-на-Дону, 25 мая, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки выявили 112 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 133 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 мая.

Permkrai.ru Коронавирус

Новые случаи заражения подтверждены в 35 муниципальных образованиях с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (28) и Миллеровском районе (пять). 78,4% — люди старше 66 лет, менее 1% — дети.

Жертвами COVID-19 стали ещё две женщины в возрасте 71 года и 86 лет.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 375 790 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 363 733 пациента. Скончались 10 923 человека.