Архангельск, 25 мая, 2022, 14:08 — ИА Регнум. С 1 июня авиарейсы Нарьян-Мар — Архангельск будут выполняться ежедневно, сообщает администрация НАО.

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«С 1 июня рейсы на Архангельск будут выполняться ежедневно, при этом напомню, что увеличена квота на субсидируемые билеты для льготных категорий граждан с 10 до 15 на каждый рейс этого направления, а также расширен список категорий граждан, которые могут приобрести льготные билеты до Архангельска», — рассказал замдиректора департамента транспорта Павел Масюков.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «РусЛайн» возобновила пассажирские рейсы по маршруту Мурманск-Петрозаводск.