* талибов — запрещённая в России организация

Нью-Йорк, США, , 14:07 — REGNUM Совет Безопасности ООН потребовал от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «немедленно отменить политику и меры, ограничивающие права человека и свободы афганских женщин и девочек». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан (сс) ArmyAmber

Совет выразил глубокую озабоченность в связи с ухудшением ситуации в области соблюдения прав человека и основных свобод женщин и девочек в Афганистане.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен немедленно отказаться от политики и практики, ограничивающих права человека и основные свободы афганских женщин и девочек», — говорится в заявлении СБ ООН, опубликованном 24 мая.

Совет подчеркнул, что ограничения в отношении женщин в Афганистане противоречат ожиданиям международного сообщества и приверженности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) интересам народа Афганистана.

Совет Безопасности потребовал, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли школы для девочек безо всяких условий.

Члены Совета Безопасности также выразили «глубокую озабоченность» по поводу приказа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), предписывающего женщинам-телеведущим закрывать лица во время эфира.

Далее они выразили глубокую озабоченность по поводу «тяжёлой гуманитарной и экономической ситуации в Афганистане» и подчеркнули необходимость активизации усилий по оказанию гуманитарной помощи и другой деятельности, направленной на удовлетворение основных потребностей населения Афганистана.

Совет Безопасности признал необходимость рассмотрения фундаментальных экономических проблем Афганистана, таких как возрождение банковской и финансовой систем и использование активов, принадлежащих Центральному банку Афганистана.

Политика талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении афганских женщин и девочек вызвала резкую реакцию правозащитных организаций и стран по всему миру. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно издали приказ, требующий от женщин носить одежду, предписанную «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).