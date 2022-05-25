Москва, 25 мая, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Совет Федерации (СФ) по итогам Дней Ленинградской области подготовил проект постановления, в котором рекомендовал выделить бюджетные ассигнования на софинансирование крупных дорожных стоек, развитие транспортной инфраструктуры и реконструкцию электросетей в регионе, сообщили 25 мая в пресс-службе верхней палаты.

Совет Федерации

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Совфеде проходят Дни Ленобласти, которая в августе отмети свое 95-летие. В течение трех дней представители властей региона выступили перед сенаторами с докладами, отчитались о развитии области, об успехах, планах, а также обозначили сферы, которые нуждаются в поддержке федеральных властей.

В результате СФ РФ подготовил проекте постановления «О государственной поддержке социально-экономического развития Ленинградской области», где рекомендовал рассмотреть вопрос о включении в государственную программу РФ «Развитие транспортной системы» мероприятий по реализации 5 и 6 этапов строительства «Широтной магистрали скоростного движения» (ШМСД) с привлечением внебюджетных источников финансирования, а также с использованием средств инфраструктурного бюджетного кредита.

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Кроме того, сенаторы рекомендовали правительству РФ рассмотреть с привлечением государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ» предложения правительства Ленобласти реализовать мероприятия по строительству трамвайной сети от города Санкт-Петербурга до города Всеволожска Ленинградской области (микрорайон Южный) и от Санкт-Петербурга до деревни Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области.

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«Также Комитет СФ предлагает рассмотреть вопрос о выделении в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» бюджетных ассигнований на финансирование реализации строительства II очереди моста через реку Свирь», — добавили в пресс-службе сената.

Помимо этого, в части развития транспортной инфраструктуры также рекомендовано рассмотреть вопрос с выносом или реконструкцией электросетей в Мурино для строительства его обхода и создания транспортно-пересадочного узла с международным и межрегиональным автовокзалом.